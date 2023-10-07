"Пенсия вырастет на 2600 грн": Когда в Украине увеличат выплаты и кто может на это рассчитывать

В Украине планируется значительное повышение размеров пенсий в 2024 году и максимальная помощь может составлять до 2600 гривен.

Согласно информации от "biz.today.ua", индексация пенсий запланирована на январь месяц и связана с пересчетом размеров прожиточного минимума. Этот показатель увеличится с 2093 до 2361 гривны, что и будет минимальной пенсией. Максимальная пенсия вырастет в десять раз и составит 23610 гривен.

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По словам главы Кабинета Министров Дениса Шмыгаля, средняя пенсия украинцев поднимется до 6000 гривен по сравнению с текущими 5496 гривнами. С 2022 года она выросла на 874 гривны.

Член Комитета по бюджету Верховной Рады Леся Забуранная сообщила, что в 2024 году на социальное направление будет выделено 470 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов гривен больше, чем в текущем году.

Также планируется выделить 50 миллиардов гривен на субсидии и 137 миллиардов гривен гражданам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

Забуранная подчеркнула, что значительные средства предусмотрены для создания института помощника ветерана, являющегося новой социальной услугой. Целевая группа – люди, которые будут помогать бойцам Вооруженных Сил Украины в адаптации к обществу после демобилизации. На первом этапе планируется обучение 15 тысяч помощников.

Также правительство выделит 750 миллионов гривен на зубопротезирование ветеранов войны.

"Я уверена, что президент, правительство и парламент должны сделать все возможное, чтобы обеспечить надежный уровень жизни граждан, особенно условия военного конфликта, поскольку наши военные, в первую очередь, борются за наш народ", – цитирует Лесю Забуранную.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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