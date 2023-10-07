"Пенсія зросте на 2600 грн": Коли в Україні збільшать виплати і хто може на це розраховувати

В Україні планується значне підвищення розмірів пенсій в 2024 році, і максимальна допомога може становити до 2600 гривень.

Згідно з інформацією від "biz.today.ua", індексація пенсій запланована на січень місяць та пов'язана з перерахунком розмірів прожиткового мінімуму. Цей показник збільшиться з 2093 до 2361 гривень, що і буде мінімальною пенсією. Максимальна пенсія зросте у десять разів і складе 23 610 гривень.

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За словами голови Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля, середня пенсія українців підніметься до 6000 гривень, порівняно із поточними 5496 гривнями. З 2022 року вона зросла на 874 гривні.

Членка Комітету з бюджету Верховної Ради Леся Забуранна повідомила, що у 2024 році на соціальний напрямок буде виділено 470 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів гривень більше, ніж у поточному році.

Також заплановано виділити 50 мільярдів гривень на субсидії та 137 мільярдів гривень громадянам, які потрапили в складні життєві обставини.

Забуранна підкреслила, що значні кошти передбачені для створення інституту помічника ветерана, яка є новою соціальною послугою. Цільовою групою є люди, які допомагатимуть бійцям Збройних Сил України в адаптації до суспільства після демобілізації. На першому етапі планується навчання 15 тисяч помічників.

Також уряд виділить 750 мільйонів гривень на зубопротезування ветеранів війни.

"Я впевнена, що президент, уряд і парламент повинні зробити все можливе, щоб забезпечити надійний рівень життя громадян, особливо умови воєнного конфлікту, оскільки наші військові в першу чергу борються за наш народ", – цитує Лесю Забуранну.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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