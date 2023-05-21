Переезжайте в четверг и разбрасывайте монеты: какие приметы и предрассудки связаны с новосельем
При переезде мы часто сталкиваемся с переменами и несем надежды на новое начало. Во многих культурах существует вера в предрассудки и приметы, связанные с переездом, которые принято исполнять для привлечения счастья и отвращения негатива. Хотя эти верования могут казаться противоречивыми или не основанными на рациональных доказательствах, они придают колориту и традиционному значению этого периода нашей жизни.
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- Выберите четверг для переезда в новое здание, этот день считается счастливым для многих;
- Зажгите свечу в новом доме – это давний обряд, который, по легендам, несет свет и изгоняет тьму;
- Задвиньте фенхель в замочную скважину, чтобы защитить свой дом от негатива;
- Выйдите из дома через ту самую дверь, через которую вошли впервые, когда покидаете ее впервые;
- Разожгите огонь в новом доме, чтобы очистить его и защитить от негатива;
- Кипятите молоко и рис в открытой кастрюле, пока оно не потечет по стенам, это приглашает процветание, богатство и изобилие;
- Позвоните в колокольчик, чтобы запросить судьбу;
- Приготовьте домашний ужин для своих новых соседей, это отпугивает негатив и покажет вашу готовность к дружбе;
- Избегайте переездов в отрицательный день;
- Откажитесь от своих старых уборочных орудий, чтобы оставить отрицательные энергии своего предыдущего дома;
- Купите новую метлу и впервые войдите в новый дом с ней;
- Совершите ритуал сжигания шалфея, чтобы очистить помещение от отрицательной энергии;
- Избегайте забивания гвоздей после заката, это может разбудить древесные духи;
- Действуйте по лунному календарю, совершайте свои движения, когда луна растет;
- Покрасьте веранду в синий цвет, чтобы отпугнуть отрицательные энергии;
- Посадите гранатовое дерево на своем дворе, символизируйте плодородие и долголетие;
- Пригласите духа-хранителя, чтобы он защитил вас и ваш новый дом;
- Избегайте принесения в дом мотыги. Если это произошло ошибочно, сделайте его еще раз, уходя обратно;
- Никогда не принимайте ножи и другие острые предметы в качестве подарка на новоселье, иначе ваши отношения с дарителем могут быть нарушены, если вы не заплатите символическую сумму, отменяющую "проклятие" и подтверждающую вашу дружбу;
- Возьмите с собой посуду с сырым рисом, когда вы впервые входите в новый дом;
- Посыпьте щепотку соли на пол каждой комнаты и порог входной двери, это отпугивает зло или возродит аромат;
- Разбрасывайте монеты в гостевой комнате в первый день в новом доме, это обеспечит процветание.
Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.
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