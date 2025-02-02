Перерасчет зарплат в Украине: где доходы выросли, а кто будет получать меньше

В 2024 году в Украине реальная заработная плата, с учетом инфляции, выросла на 14,4%. Основным фактором этого повышения стал кадровый дефицит. Самый ощутимый рост реальной зарплаты наблюдался в IT-секторе, розничной торговле и сфере недвижимости.

Как отметил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своем Telegram, ссылаясь на оценки НБУ, повышение реальных зарплат в 2024 году было обусловлено нехваткой рабочей силы. При этом темпы их роста превысили довоенный уровень.

В частности, в третьем квартале 2024 года средняя реальная зарплата была на 7,2% выше, чем в тот же период 2021 года. По сравнению с третьим кварталом 2021 года, наибольший рост реальной зарплаты произошел в таких сферах:

IT (+45,5%);

торговли (+32,3%);

операций с недвижимым имуществом (+23,8%);

финансов (+22,6%);

гостиниц и ресторанов (+21,4%).

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В то же время, по сравнению с аналогичным периодом, реальная зарплата снизилась в таких отраслях:

образования (-14,8%)

искусства (-10,1%)

Почти не изменилась в сфере строительства (+0,9%).

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025 году темпы роста реальных заработных плат значительно замедлятся и составят 3,8%. Это обусловлено высоким уровнем среднегодовой инфляции, которая, по ожиданиям, достигнет 12,4% (против 6,5% в 2024 году), а также дальнейшей стабилизацией рынка труда. В частности, предполагается снижение уровня безработицы и сокращение структурных диспропорций, хотя они все еще будут оставаться выше довоенных показателей.

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