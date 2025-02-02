Перерахунок зарплат в Україні: де доходи зросли, а хто отримуватиме менше

У 2024 році в Україні реальна заробітна плата, з урахуванням інфляції, зросла на 14,4%. Основним фактором цього підвищення став кадровий дефіцит. Найвідчутніше зростання реальної зарплати спостерігалося в IT-секторі, роздрібній торгівлі та сфері нерухомості.

Як зазначив голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram, посилаючись на оцінки НБУ, підвищення реальних зарплат у 2024 році було зумовлене нестачею робочої сили. При цьому темпи їхнього зростання перевищили довоєнний рівень.

Зокрема, в третьому кварталі 2024 року середня реальна зарплата була на 7,2% вищою, ніж у той самий період 2021 року. Порівняно з третім кварталом 2021 року, найбільше зростання реальної зарплати відбулося в таких сферах:

IT (+45,5%),

торгівлі (+32,3%),

операцій із нерухомим майном (+23,8%),

фінансів (+22,6%),

готелів і ресторанів (+21,4%).

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У той же час, у порівнянні з аналогічним періодом, реальна зарплата знизилася в таких галузях:

освіти (-14,8%)

мистецтва (-10,1%)

Майже не змінилась у сфері будівництва (+0,9%).

Національний банк України прогнозує, що у 2025 році темпи зростання реальних заробітних плат значно сповільняться і складатимуть 3,8%. Це зумовлено вищим рівнем середньорічної інфляції, яка, за очікуваннями, досягне 12,4% (проти 6,5% у 2024 році), а також подальшою стабілізацією ринку праці. Зокрема, передбачається зниження рівня безробіття та скорочення структурних диспропорцій, хоча вони все ще залишатимуться вищими за довоєнні показники.

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