"Пів години" или "півгодини"? Как все же правильно писать – вместе или отдельно?

Украинский язык набирает все большей популярности среди говорящих, но часто возникают вопросы относительно правильного написания некоторых слов. Одним из таких неопределенностей является использование префикса "пів" вместе или отдельно от существительных.

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Правила правописи по этому вопросу разъясняются на сайте "Мова – ДНК нації". Современные правила украинского правописа предусматривают, что префикс "пів" всегда пишется отдельно от существительных, когда они находятся в родительном падеже. Например, "пів години", "пів аркуша", "пів відра", "пів міста", "пів Києва", "пів яблука", "пів Європи".

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Однак существуют исключения. Если речь идет об объекте или явлении, рассматриваемом как целостный объект, то "пів" пишется вместе с существительными в именительном падеже. Сюда входят слова, обозначающие географические объекты или природные явления, например, "півострів", "півкуля", "південь".

Также стоит отметить, что при изменении падежа существительных слова с "пів" могут изменять свое написание. Например, "пів аркуша" становится "піваркуш", "пів острова" — "півострів", "півколо" — "пів кола".

Однак существует простое правило, которое поможет проверить правильность написания слов с "пів". Если возможно заменить "пів" на "половина" без потери смысла, то это слово следует писать вместе. Во всех остальных случаях "пів" пишется отдельно.

Также важно помнить, что слова с "пів" не пишутся вместе с дефисами или апострофами. Запомнив эти правила, вы сможете правильно писать слова с "пів" на украинском языке.

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