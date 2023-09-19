"Пів години" чи "півгодини"? Як все ж таки правильно писати – разом чи окремо?

Українська мова набуває все більшої популярності серед населення України і не тільки, але нерідко виникають питання щодо правильного написання деяких слів. Однією з таких невизначеностей є вживання префіксу "пів" разом чи окремо від іменників.

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Правила правопису з цього питання роз'яснюються на сайті "Мова – ДНК нації". Сучасні правила українського правопису передбачають, що префікс "пів" завжди пишеться окремо від іменників, коли вони перебувають у родовому відмінку. Наприклад, "пів години", "пів листа", "пів відра", "пів міста", "пів Києва", "пів яблука", "пів Європи".

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Однак є виключення. Якщо мова йде про об'єкт або явище, яке розглядається як цілісний об'єкт, то "пів" пишеться разом з іменниками в називному відмінку. Сюди входять слова, які позначають географічні об'єкти чи природні явища, наприклад, "півострів", "півкуля", "південь".

Також варто зазначити, що при зміні відмінка іменників слова з "пів" можуть змінювати своє написання. Наприклад, "пів аркуша" стає "піваркуш", "пів острова" — "півострів", "півколо" — "пів кола".

Однак існує просте правило, яке допоможе перевірити правильність написання слів з "пів". Якщо можливо замінити "пів" на "половина" без втрати змісту, то це слово слід писати разом. У всіх інших випадках "пів" пишеться окремо.

Також важливо пам'ятати, що слова з "пів" не пишуться разом із дефісами чи апострофами. Засвоївши ці правила, ви зможете правильно писати слова з "пів" українською мовою.

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