Племянник подарил руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупы магазин за 18 млн: подробности

В 2017 году глава Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа получила в подарок от племянника магазин площадью 103,3 кв. м, стоимость которого тогда составила 204739 грн. Во время полномасштабной войны в июле 2022 года она продала этот объект недвижимости за 18 млн. грн. (примерно 615 280 долларов США).

По данным следствия, разница в стоимости магазина составляет около 90 раз. Татьяне Крупы инкриминируют незаконное обогащение на 137 млн. грн. Об этом пишет Оbozrevatel со ссылкой на судебные материалы.

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Несмотря на серьезные обвинения, Крупа продолжает занимать должность главврача коммунального учреждения здравоохранения "Хмельницкий областной МСЭК". Расследование продолжается.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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