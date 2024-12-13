Племінник подарував керівниці Хмельницької МСЕК Крупі магазин за 18 млн: подробиці

У 2017 році голова Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа отримала в подарунок від племінника магазин площею 103,3 кв. м, вартість якого тоді становила 204 739 грн. Під час повномасштабної війни у липні 2022 року вона продала цей об’єкт нерухомості за 18 млн грн (приблизно 615 280 доларів США).

За даними слідства, різниця у вартості магазину становить майже 90 разів. Тетяні Крупі інкримінують незаконне збагачення на 137 млн грн. Про це пише Оbozrevatel з посиланням на судові матеріали.

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Попри серйозні звинувачення, Крупа продовжує обіймати посаду головного лікаря комунального закладу охорони здоров'я "Хмельницький обласний МСЕК". Розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах.

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