Почему каждое утро обязательно следует пить стакан теплой воды

Сохранение оптимального уровня гидратации важно для поддержания здоровья организма. Учитывая, что около 70% нашего тела состоит из воды, прежде всего важно понимать, почему мы должны постоянно обеспечивать свое тело достаточным количеством воды.

Недостаточность гидратации может привести к разным проблемам со здоровьем, как кратковременных, так и длительных. К таким проблемам относятся мигрень, нарушения желудочно-кишечного тракта, артериальная гипертензия, почечные камни, рак молочной железы, рак шейки матки, синусит, туберкулез легких и ожирение. В качестве примера известно, что японское население, известное своим стройным состоянием, употребляет воду немедленно после пробуждения.

Видео дня

Читайте также: Чем опасна сидячая работа и какое простое упражнение поможет спине

Как избежать длительного эффекта дегидратации

После пробуждения выпейте по меньшей мере 650 мл воды (3 стакана). Постепенно привыкайте к такому количеству воды каждый день. Избегайте перекусов или завтрака в течение как минимум 45 минут после употребления воды.

В течение дня перед едой пейте воду через 30 минут. Удерживайтесь от употребления воды в течение двух часов после приема пищи (завтрак, обед и ужин).

Когда можно ожидать результаты:

Если у вас диабет или высокое артериальное давление, подождите 30 дней.

Если у вас есть запор или гастрит, подождите 10 дней.

Если у вас туберкулез, подождите 90 дней.

Читайте также: Как навсегда забыть о храпе: советы врача и народные методы

Вот семь причин, почему потребление воды утром улучшает вашу жизнь:

Улучшает состояние кожи, придавая ей лучистость и здоровый цвет: Употребление воды способствует быстрому выведению токсинов из организма, что придает коже блеск и сияние, чего можно достичь даже без дорогостоящих косметических средств. Научно доказано, что потребление 500 мл воды улучшает кровообращение и придает коже сияние, одновременно стимулируя регенерацию клеток крови. Недостаточность воды в организме может привести к преждевременному старению кожи и появлению глубоких пор.



Способствует снижению веса: Употребление воды утром способствует выделению токсинов и их выведению через кишечник, что уменьшает чувство голода и аппетит. Этот процесс способствует восстановлению и улучшению работы пищеварительной системы.

Улучшает обмен веществ: Употребление воды натощак может повысить метаболизм на 24%, что особенно полезно при соблюдении диеты. Увеличение скорости обмена веществ способствует более быстрому пищеварению и улучшению пищеварительной системы. Вода также очищает толстую кишку, помогая организму эффективно усваивать питательные вещества.

Увеличивает блеск и текстуру волос: Следует знать, что вода составляет 25% веса каждого волоска. Недостаточное потребление воды может сделать волосы тонкими и слабыми. Поэтому употребление воды натощак будет способствовать укреплению волос и улучшению их структуры.

Уменьшает кислотность желудка и облегчает пищеварение: Вода снижает кислотность желудка и разжижает его, что способствует снижению изжоги и улучшению глотания. Облегчение кислотности в желудке помогает ощущать комфорт при еде.

Предотвращает образование камней в почках и инфекциям мочевого пузыря: Вода разжижает кислотность желудка, уменьшая вероятность образования камней в почках. Плотное потребление воды способствует выведению большего количества токсинов из организма, что предотвращает развитие инфекций мочевого пузыря.

Поддерживает иммунную систему: Потребление воды натощак очищает желудок и способствует балансировке лимфатической системы. Сильная лимфатическая система способствует укреплению иммунной системы и предотвращает частые заболевания.



Надеюсь, вы получили полезную информацию обо всех преимуществах потребления воды утром. Помните, что вода является лучшим другом вашего организма, помогая поддерживать его здоровым и активным.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, врачи рассказали, почему привычка регулярно есть желе без сахара может улучшить состояние вашего организма. Оно содержит незаменимые аминокислоты, строительные блоки белков, которые могут принести большую пользу организму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!