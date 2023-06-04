Чому щоранку обов'язково слід пити склянку теплої води

Збереження оптимального рівня гідратації є важливим для підтримки здоров'я організму. Враховуючи те, що близько 70% нашого тіла складається з води, насамперед важливо розуміти, чому ми повинні постійно забезпечувати своє тіло достатньою кількістю води.

Недостатність гідратації може призвести до різних проблем зі здоров'ям, як короткотривалих, так і довготривалих. До таких проблем належать мігрень, розлади шлунково-кишкового тракту, артеріальна гіпертензія, ниркові камені, рак молочної залози, рак шийки матки, синусит, туберкульоз легень та ожиріння. Як приклад, відомо, що японське населення, відоме своїм струнким станом, вживає воду негайно після прокидання.

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Як уникнути тривалого ефекту дегідратації

Після прокидання випийте щонайменше 650 мл (3 склянки) води. Поступово звикайте до такої кількості води щодня. Уникайте перекусів або сніданку протягом принаймні 45 хвилин після вживання води.

Протягом дня перед їжею пийте воду за 30 хвилин. Стримуйтеся від вживання води протягом двох годин після прийому їжі (сніданок, обід і вечеря).

Коли можна очікувати результати:

Якщо у вас є діабет або високий артеріальний тиск, зачекайте 30 днів.

Якщо у вас є запор або гастрит, зачекайте 10 днів.

Якщо у вас є туберкульоз, зачекайте 90 днів.

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Ось сім причин, чому споживання води вранці покращує ваше життя:

Поліпшує стан шкіри, надаючи їй променистості та здорового кольору: Вживання води сприяє швидкому виведенню токсинів з організму, що додає шкірі блиску і сяйва, чого можна досягти навіть без дороговартісних косметичних засобів. Науково доведено, що споживання 500 мл води покращує кровообіг і надає шкірі сяйва, одночасно стимулюючи регенерацію клітин крові. Недостатність води в організмі може спричинити передчасне старіння шкіри та появу глибоких пор.



Сприяє зниженню ваги: Вживання води вранці сприяє виділенню токсинів та їх виведенню через кишечник, що зменшує почуття голоду і апетит. Цей процес сприяє відновленню і покращенню роботи травної системи.



Покращує обмін речовин: Вживання води натщесерце може підвищити метаболізм на 24%, що особливо корисно при дотриманні дієти. Збільшення швидкості обміну речовин сприяє швидкішому травленню та поліпшенню травної системи. Вода також очищає товсту кишку, допомагаючи організму ефективно засвоювати поживні речовини.



Збільшує блиск і текстуру волосся: Варто знати, що вода складає 25% ваги кожного волосинки. Недостатнє споживання води може зробити волосся тонким і слабким. Тому вживання води натщесерце сприятиме зміцненню волосся і покращенню його структури.



Зменшує кислотність шлунка та полегшує травлення: Вода знижує кислотність шлунка і розріджує його, що сприяє зниженню печії та покращенню ковтання. Полегшення кислотності у шлунку допомагає відчувати комфорт під час прийому їжі.



Запобігає утворенню каменів у нирках та інфекціям сечового міхура: Вода розріджує кислотність шлунка, зменшуючи ймовірність утворення каменів у нирках. Щільне споживання води сприяє виведенню більшої кількості токсинів з організму, що запобігає розвитку інфекцій сечового міхура.

Підтримує імунну систему: Споживання води натщесерце очищає шлунок та сприяє балансуванню лімфатичної системи. Сильна лімфатична система сприяє зміцненню імунної системи та запобігає частим захворюванням.



Сподіваюся, ви отримали корисну інформацію про всі переваги споживання води вранці. Пам'ятайте, що вода є найкращим другом вашого організму, допомагаючи підтримувати його здоровим і активним.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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