Почему могут отменить решение ВЛК: список причин

В Украине военно-врачебная комиссия (ВЛК) принимает решение о пригодности к службе и необходимости реабилитации, однако эти решения могут быть отменены по разным причинам. Среди основных оснований – формальные ошибки в документах, уголовные расследования в отношении членов ВЛК или изменения в законодательстве.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на NV, решения могут быть пересмотрены, если в медицинских документах допущены неточности, даже если они не влияют на диагноз. Также основанием для пересмотра является расследование коррупционных схем в ВЛК, например выдача справок по взяткам. В таких случаях могут быть отменены даже законно принятые выводы. Кроме того, изменения в нормативных актах, в частности обновление "Росписи болезней" в приказе №402, могут повлиять на критерии оценки состояния здоровья.

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В то же время, военнослужащие и граждане имеют право подавать заявления и жалобы, регулируемые Законом Украины "Об обращениях граждан" и соответствующей инструкцией Минобороны.

Ранее Кабинет Министров изменил порядок бронирования от мобилизации. Нововведения включают сокращение срока аннулирования отсрочки до пяти дней, отмену 72-часовой проверки для госорганов, а также уточнение критериев определения предприятий критически важными.

Напомним, ранее член Комитета по нацбезопасности рассказывал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о броне.

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