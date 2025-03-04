Чому можуть скасувати рішення ВЛК: перелік причин

В Україні військово-лікарська комісія (ВЛК) ухвалює рішення про придатність до служби та необхідність реабілітації, проте ці рішення можуть бути скасовані з різних причин. Серед основних підстав – формальні помилки в документах, кримінальні розслідування щодо членів ВЛК або зміни в законодавстві.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на NV, рішення можуть переглянути, якщо в медичних документах допущено неточності, навіть якщо вони не впливають на діагноз. Також підставою для перегляду є розслідування корупційних схем у ВЛК, наприклад, видача довідок за хабарі. У таких випадках можуть скасувати навіть законно ухвалені висновки. Крім того, зміни в нормативних актах, зокрема оновлення "Розпису хвороб" у наказі №402, можуть вплинути на критерії оцінки стану здоров’я.

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Водночас військовослужбовці та громадяни мають право подавати заяви та скарги, що регулюється Законом України "Про звернення громадян" та відповідною інструкцією Міноборони.

Раніше Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання від мобілізації. Нововведення включають скорочення строку анулювання відстрочки до п’яти днів, скасування 72-годинної перевірки для держорганів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки розповідав, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь.

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