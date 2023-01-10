Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: крутой лайхфак, который поможет их правильно сварить

Пельмени – это любимое блюдо всех студентов и холостяков. Они, не задумываясь, бросают эти полуфабрикаты в кипяток и получают не очень хороший результат.

Почему неправильно бросать замороженные пельмени в кипяток. И что делать, чтобы они держали форму, читайте в материале.

Бросать пельмени в кипящую воду не стоит, потому что:

Они развариваются. При погружении в кипящую воду эти полуфабрикаты начинают лопаться и в результате теряют форму. Происходит это из-за различности температур.

Или слипаются. После того как тесто нагрелось, происходит склеивание крахмала. Через него мы получим липкую массу вместо упругих пельменей.

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Как правильно сварить пельмени:

Есть несколько вариантов. Предварительно замочите пельмени в воде на несколько минут. Таким образом они впитают немного воды и потом не лопнут.

Другой вариант – бросать пельмени в горячую воду, а не в кипящую.

Третий вариант – добавлять во время варки немного холодной воды, чтобы сделать температуру варки равномерной.

Налейте в кастрюлю 1,5-2 литра воды.

Добавьте лавровый лист, горошины перца и соль по вкусу.

Когда вода нагрелась, добавьте пельмени в кастрюлю, постоянно помешивая, чтобы не было слипания. Варите пельмени в течение 5-10 минут в зависимости от размера.

Перелейте пельмени в дуршлаг и добавьте к ним сливочное масло или сметану.

Лучше всего свежие сваренные пельмени. Их можно посыпать черным перцем и добавить зелень.

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