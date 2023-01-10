Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: крутий лайхфак, що допоможе їх правильно зварити

Пельмені - це улюблена страва всіх студентів та холостяків. Вони, не замислюючись, кидать ці полуфабрикати у кип’яток і отримують не дуже гарний результат.

Чому неправильно кидати заморожені пельмені у кип’яток. Та що робити, щоб вони тримали форму, читайте в матеріалі.

Кидати пельмені у киплячу воду не варто, тому що:

Вони розварюються. Під час занурення у киплячу воду ці полуфабрикати починають лопатися та у результаті втрачають форму. Стається це через різницю температур.

Або злипаються. Після того, як тісто нагрілося, відбувається склеювання крохмалю. Через нього ми отримаємо липку масу замість пружних пельменів.

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Як правильно зварити пельмені:

Є декілька варіантів. Попередньо замочіть пельмені у воді на декілька хвилин. Таким чином вони вберуть трохи води і потім не лопнуть.

Інший варіант - кидати пельмені в гарячу воду, а не в киплячу.

Третій варіант - додавати під час варіння трохи холодної води, щоб зробити температуру варіння рівномірною.

Налийте у каструлю 1,5-2 літри води.

Додайте лавровий лист, горошини перцю та сіль за смаком.

Коли вода нагрілася, додайте пельмені у каструлю, постійно помішуючи, щоб не було злипання. Варіть пельмені протягом 5-10 хвилин, в залежності від розміру.

Перелийте пельмені у друшляк і додайте до них вершкове масло або сметану.

Найкраще смакують свіже зварені пельмені. Їх можна посипати чорним перцем та додати зелені.

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