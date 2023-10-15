Почему нельзя спать на двух подушках: что говорят врачи и народные приметы

Вопрос о том, можно ли спать на двух подушках, всегда интересовал как врачей, так и сторонников народных примет. Некоторые люди используют для сна не одну, а две подушки, полагая, что это обеспечивает больший комфорт. Однако на эту тему существуют разные мнения, разделенные между врачами и народными верованиями.

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Народные приметы, например, утверждают, что спать на двух подушках запрещено, пишет УНИАН. Они приводят следующие аргументы:

Некоторые верования указывают, что одинокий человек, спящий на двух подушках, может не найти своего жизненного партнера. Существует убеждение, что Вселенная посылает сигнал, что кровать уже занята, и партнер не нужен. Другая примета утверждает, что спящие на двух подушках дети могут вырасти неуверенными в себе и иметь проблемы с выбором и выражением своих мыслей. По верованиям, такая поза может привести к "метанию между двумя огнями." Для пожилых людей приметы говорят, что спать на двух подушках может привести к разочарованию в своей жизни. Они утверждают, что вторая подушка будет напоминать об одиночестве и может вызвать размышления о прошлом.

Семейные люди остаются вне влияния этих примет, отмечая, что использование второй подушки допускается только тем, кто временно остался сам и не должен использовать супружескую подушку, поскольку это может привести к измене. Однако другие приметы противоречат этому, предостерегая от удаления супружеской подушки во избежание измены. Все эти верования и споры оставляют на усмотрение каждого, кто решает опираться на народные приметы.

Врачи-неврологи и сомнологи дают более обоснованные рекомендации. По их мнению, для здорового сна одному человеку хватает одной подушки. Они подчеркивают, что спать на двух подушках может быть вредной практикой.

На двух подушках голова человека может начать сползать и проваливаться, что приводит к напряжению мышц шеи во время сна. Это может привести к ощущению усталости и боли в шее и головном мозге после пробуждения. Педиатры также отмечают, что использование подушки для младенцев не является безопасным и рекомендуют подкладывать под голову ребенка сложенную вчетверо пеленку.

Однако врачи поддерживают идею использования второй подушки, расположенной не под головой, а между ногами. Эта практика помогает поддерживать нормальный уровень ног и оказывает положительное влияние на осанку, уменьшая нагрузку на поясницу и расслабляя бедра. Дополнительная подушка может предотвратить ночные судороги, которые могут возникать из-за неудобного положения ног.

В целом врачи рекомендуют ограничивать использование второй подушки под головой, но одобряют использование дополнительной подушки для поддержания ног и положения тела. Каждый человек должен учитывать свои потребности и комфорт во время сна.

Напомним, мы уже писали, как улучшить качество сна.

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