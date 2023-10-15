Чому не можна спати на двох подушках: що кажуть лікарі та народні прикмети

Питання щодо того, чи можна спати на двох подушках, завжди цікавило як лікарів, так і прибічників народних прикмет. Деякі люди використовують для сну не одну, а дві подушки, вважаючи, що це забезпечує більший комфорт. Однак на цю тему існують різні думки, які розділені між лікарями та народними віруваннями.

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Народні прикмети, наприклад, стверджують, що спати на двох подушках є заборонено, пише УНІАН. Вони наводять наступні аргументи:

Деякі вірування вказують, що одинока людина, яка спить на двох подушках, може не знайти свого життєвого партнера. Існує переконання, що Всесвіт надсилає сигнал, що ліжко вже зайняте, і партнер не потрібен. Інша прикмета стверджує, що діти, які сплять на двох подушках, можуть вирости невпевненими в собі і мати проблеми з вибором і вираженням своїх думок. За віруваннями, така поза може призвести до "метання між двома вогнями." Для літніх людей прикмети говорять, що спати на двох подушках може призвести до розчарування у власному житті. Вони стверджують, що друга подушка нагадуватиме про самотність і може викликати роздуми про минуле.

Сімейні люди залишаються поза впливом цих прикмет, зауважуючи, що використання другої подушки допускається лише тим, хто тимчасово залишився сам і не повинен використовувати подружню подушку, оскільки це може спричинити зраду. Однак інші прикмети суперечать цьому, застерігаючи від видалення подружньої подушки, щоб уникнути зради. Усі ці вірування і суперечки залишають на розсудок кожного, хто вирішує спиратися на народні прикмети.

Лікарі-неврологи та сомнологи надають більш обгрунтовані рекомендації. За їх думкою, для здорового сну одній людині вистачає однієї подушки. Вони наголошують на тому, що спати на двох подушках може бути шкідливою практикою.

На двох подушках голова людини може почати сповзати і провалюватися, що спричиняє напруження м'язів шиї під час сну. Це може призвести до відчуття втоми та болю у шиї та головному мозку після прокидання. Педіатри також зауважують, що використання подушки для немовлят не є безпечним і рекомендують підкладати під голову дитини складену вчетверо пелюшку.

Однак лікарі підтримують ідею використання другої подушки, яка розташована не під головою, а між ногами. Ця практика допомагає підтримувати нормальний рівень ніг та впливає позитивно на поставу, зменшуючи навантаження на поперек та розслабляючи стегна. Додаткова подушка може запобігти нічним судомам, які можуть виникати через незручне положення ніг.

Загалом, лікарі рекомендують обмежувати використання другої подушки під головою, але схвалюють використання додаткової подушки для підтримки ніг та положення тіла. Кожна людина має враховувати свої власні потреби та комфорт під час сну.

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