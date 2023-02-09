Почему нельзя заливать чай кипятком, чтобы его не испортить

Для того чтобы приготовить действительно вкусный чай – недостаточно просто залить водой чайные листья. Правильное заваривание этого традиционного напитка требует особого внимания и знаний.

Часто люди допускают распространенные ошибки при заваривании чая, потому что не знают как это делать правильно. Для начала следует отметить, что качество чая зависит от воды. Прокипятив воду невозможно сделать ее полностью безопасной для употребления. Потому лучше не использовать воду из-под крана. Выберите фильтрованную воду или воду в бутылках.

Читайте также: Почему нельзя выдавливать содержимое чайного пакетика в кружку и долго заваривать чай

Видео дня

Лучше всего вкус напитка раскрывается в крупнолистовом чае. Заваривая такой чай, на одну чашку нужно совсем немного листочков.

От чая в пакетах лучше отказаться вообще, ведь туда могут положить что угодно. Это могут быть гранулы или мелкие остатки от чайных листьев, поэтому такой напиток сложно назвать хорошим. Также следует покупать чай, в котором нет лишней химии и ароматизаторов.

Вкус чая также сильно зависит от температуры заваривания:

зеленый чай и традиционный китайский чай улун, промежуточный вариант между зеленым и черным, завариваются водой до 90 ⁰C;

черные, шу пуеры, травяные и смеси заваривают при температуре 95-100 ⁰C.

Чай нужно заливать только что нагревшейся водой. Кипятить ее желательно только один раз, хотя последние исследования это опровергают.

Сразу после того, как вода закипела, ее температура – 100 ⁰C. Если чайник выключен, а вода стала спокойной – это 95 ⁰C. После 3-4 минут температура воды в чайнике будет 85 ⁰C.

Раньше мы писали о том, что нельзя делать, чтобы чай с лимоном не потерял свои полезные свойства, а также о том, какие 3 специи добавляют чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!