Почему пион стоит пересадить в августе: советы садоводов

Август является отличным месяцем для размножения и пересадки пионов. Планируя пересадку пионов сейчас, вы гарантированно получите цветение цветка в следующем году.

Выбирая место для нового куста, важно обратить внимание на освещенность, которая необходима для роста этого цветка. Также желательно, чтобы в течение обеда была возможность затенения. Помните, что пион не очень хорошо переносит сильные ветры и постоянные сквозняки.

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За неделю до пересадки подготовьте яму для посадки, чтобы почва имела время осесть. Не забудьте полить куст водой перед выкапыванием. Важно выливать одно ведро воды под каждый куст.

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При выкапывании куста, старайтесь осторожно разогнуть его, чтобы облегчить процесс извлечения. Разделите корневище на несколько частей, применяя нож или лопату. После размещения куста в приготовленной яме, внимательно засыпьте его, утрамбуйте почву и залейте водой.

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за пионами.

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