Чому півонію варто пересадити в серпні: поради садівників

Серпень є відмінним місяцем для розмноження та пересадки півоній. Плануючи пересадку півонії зараз, ви гарантовано отримаєте цвітіння квітки у наступному році.

Вибираючи місце для нового куща, важливо звернути увагу на освітленість, яка необхідн для росту цієї квітки. Також бажано, щоб протягом обіднього часу була можливість затінення. Пам'ятайте, що півонія не дуже добре переносить сильні вітри та постійні протяги.

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За тиждень до пересадки підготуйте яму для посадки, щоб ґрунт мав час осісти. Не забудьте полити кущ водою перед викопуванням. Важливо виливати одне відро води під кожний кущ.

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При викопуванні куща, намагайтеся обережно розігнути його, щоб полегшити процес виймання. Розділіть кореневище на кілька частин, застосовуючи ніж або лопату. Після розміщення куща у підготованій ямі, уважно засипте її, утрамбуйте грунт і залийте водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за півоніями.

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