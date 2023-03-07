Почему следует выключать Wi-Fi и мобильный интернет на смартфоне на ночь: объяснение

Смартфон стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Многие люди не выключают на ночь Wi-Fi и мобильный интернет на своем гаджете и даже кладут его рядом с собой во время сна. Узнайте, о чем не следует оставлять смартфон подключенным к беспроводной сети на ночь. Выключать интернет в ночное время может оказаться полезным сразу по нескольким причинам.

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Экономия заряда аккумулятора

Если вы выключите Wi-Fi на ночь – это сэкономит заряд батареи, поскольку эта функция сильно разряжает батарею. Ваш телефон будет разряжаться медленнее и прослужит гораздо дольше, потому что циклов в целом зарядки будет меньше. Особенно это правило актуально для устройств, которым уже больше нескольких лет.

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В то же время, Wi-Fi разряжает батарею не так быстро, как мобильный интернет. Эта функция, как и GPS навигация, истощает аккумулятор быстрее, а в ночное время батарея вполне может потерять до 15-20% заряда.

Кибербезопасность и здоровье

Ночью ваш гаджет может случайно подключиться к какой-нибудь опасной сети. Этим пользуются хакеры, пытающиеся похитить ваши персональные данные, ведь во время сна вы не увидите, что ваше устройство начало вести себя подозрительно. Это еще одна причина выключать Wi-Fi на ночь или хотя бы выключать функцию автоподключения.

К тому же, все устройства излучают SAR, даже не без активного использования гаджетов. Поэтому специалисты советуют на ночь выключать Wi-Fi, чтобы снизить электромагнитное воздействие на организм, а также пытаться откладывать телефон подальше от себя во время сна.

Также ночью могут поступать различные уведомления и сообщения, что ухудшает качество сна и может разбудить вас. Выключая сетевое соединение уменьшит количество отвлекающих факторов и сделает ваш сон лучше.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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