Почему веник в доме должен быть только один и когда его нужно покупать: народные приметы

Веник считается с давних времен магическим символом любого дома. Наши предки верили, что именно с этим предметом обихода связаны многие проверенные приметы. Чтобы вместо бед и болезней в вашу жизнь пришла финансовая удача и благополучие, следует правильно относиться к этому предмету в вашем доме. Сегодня вы узнаете, как правильно покупать, выбрасывать и хранить веник.

Как и когда купить новый веник

Если у вас возникла необходимость поменять веник, то от старика сначала нужно избавиться. Одновременно двух веников в доме быть не должно – это может навлечь неприятности на всех членов семьи. Наличие двух веников сразу приводит к раздвоению финансовой удачи и может спровоцировать бедность, разорение.

Для того чтобы в квартире постоянно водились деньги, советуют покупать только пышный веник. Если покупать в понедельник – хозяева обретут радость; во вторник – успех; в пятницу – появляться деньги; в субботу – веник принесет благополучие; а купленный веник в воскресенье – на стабильность. Среда и четверг – неудачные дни недели для покупки веника.

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После его приобретения, советуют подмести в тот день что купили. Начинают от окон и заканчивают дверью. Так люди вынесут все невзгоды и финансовые неудачи. Особое внимание также уделяют покупке веника в определенный месяц.

Что делать со старым веником

Согласно приметам, есть некоторые особенности избавления от старого веника. Это неспроста, ведь он служил верой и правдой в доме: помогал наводить порядок, поглощал весь негатив и оказывал защиту от недоброго глаза, поэтому заслужил, чтобы с ним попрощались по-доброму.

Если принято решение выбросить старый веник, потому что он стал не пригоден к использованию или в нем больше нет нужды, то нужно во время процесса произнести следующие слова: "Спасибо тебе за верную службу и защиту. Тебя отпускаю, бедность и мусор выметаю".

После этого его необходимо отнести подальше от дома, причем место это должно быть безлюдным. Хорошо, если его закопать.

Сжигать старый веник нельзя, по старинным приметам это могло навлечь беду на дом.

Как и где ставить веник в доме

Согласно приметам и предрассудкам, необходимо также соблюдать рекомендации по хранению предмета. Важно правильно ставить в доме веник. Нельзя, чтобы широкая часть была направлена вниз – это приведет к тому, что негативная энергия будет постоянно проникать в дом, приводить к разладу, скандалам, ссорам в семье.

По этой причине суеверные люди всегда ставят бытовой предмет вверх ногами. Также допустимо подвешивать веник на специальный крючок в укромном месте или располагать плашмя на полке в подсобном помещении.

Другие приметы о венике

В одном жилье нельзя месты пол разными метлами – до бедности хозяев. Держать в доме пару и больше веников – плохой знак. Не только богатство может по углам разойтись, но и младшие члены семьи перестанут старших уважать.

Злые духи в доме, как повествует другое поверье, будут перескакивать с одного помола на другое. Лучше избавиться от лишнего инвентаря.

Не используйте метлу в качестве орудия наказания. Взрослого веником стукнуть – похудеет, ребенка – перестанет расти. По поверьям, животные после удара будут болеть.

В приметах для беременных значится следующее: если женщина переступит через лежащий веник – роды ждут тяжелые.

Запомнили все мудреные предупреждения – смело отправляйтесь за покупкой и убирайте в доме без опаски.

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