Чому віник в домі має бути тільки один та коли його треба купувати: народні прикмети

Віник вважається з давніх часів магічним символом будь-якого будинку. Наші предки вірили, що саме з цим предметом побуту пов'язані багато перевірених прикмет. Щоб замість лиха і хвороб у ваше життя прийшла фінансова удача і добробут, варто правильно ставитись до цього предмету у вашій оселі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як правильно купляти, викидати та зберігати віник.

Як та коли купити новий віник

Якщо у вас виникла потреба поміняти віник, то від старого спочатку потрібно позбутися. Одночасно двох віників в хаті бути не повинно – це може накликати неприємності на всіх членів сім'ї. Наявність двох віників відразу призводять до роздвоєння фінансової удачі й можуть спровокувати бідність, розорення.

Для того, щоб в квартирі постійно водилися гроші, радять купувати тільки пишний віник. Якщо купувати в понеділок – господарі знайдуть радість; у вівторок – успіх; у п'ятницю – з'являтися гроші; в суботу – віник принесе благополуччя; а куплений віник в неділю – на стабільність. Середа і четвер – невдалі дні тижня для покупки віника.

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Після його придбання, радять підмести в той день що купили. Починають від вікон і закінчують дверима. Так люди виметуть всі негаразди і фінансові невдачі. Особливу увагу також приділяють купівлі віника в певний місяць.

Що робити зі старим віником

Згідно з прикметами, є деякі особливості позбавлення від старого віника. Це неспроста, адже він служив вірою і правдою в будинку: допомагав наводити порядок, поглинав весь негатив і надавав захист від недоброго ока, тому заслужив, щоб з ним попрощалися по-доброму.

Якщо прийнято рішення викинути старий віник, бо він став не придатний до використання або в ньому більше нема потреби, то потрібно під час процесу вимовити такі слова: "Дякую тобі за вірну службу і захист. Тебе відпускаю, бідність і сміття вимітаю".

Після цього його необхідно віднести якнайдалі від будинку, причому місце це повинно бути безлюдним. Добре буде, якщо його закопати.

Спалювати старий віник не можна, за стародавніми прикметами це могло накликати біду на хату.

Як і де ставити віник в будинку

Згідно з прикметами і забобонами, необхідно також дотримуватись рекомендацій по зберіганню предмета. Важливо правильно ставити в будинку віник. Не можна, щоб широка частина була спрямована вниз – це призведе до того, що негативна енергія буде постійно проникати в будинок, призводити до розладу, скандалів, сварок в сім’ї.

З цієї причини забобонні люди завжди ставлять побутовий предмет догори ногами. Також допустимо підвішувати віник на спеціальний гачок в затишному місці або розташовувати плиском на поличці у підсобному приміщенні.

Інші прикмети про віник

В одному житлі не можна мести підлогу різними мітлами – до бідності господарів. Тримати в будинку пару і більше віників – поганий знак. Не тільки багатство може по кутах розійтися, але і молодші члени родини перестануть старших шанувати.

Злі духи в будинку, як оповідає інше повір'я, будуть перескакувати з одного помела на інше. Краще позбавитися від зайвого інвентарю.

Не використовуйте мітлу в якості знаряддя для покарання. Дорослого віником стукнути – схудне, дитину – перестане рости. За повір'ями, тварини після удару будуть хворіти.

В прикметах для вагітних значиться наступне: якщо жінка переступить через віник, який лежить, – пологи чекають важкі.

Запам'ятали всі мудрі попередження – сміливо вирушайте за покупкою і прибирайте в будинку без побоювання.

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