Почему зависает смартфон и что с этим делать
Если телефон начал некорректно работать и зависать во время работы, можно исправить проблему самостоятельно. Однако следует соблюдать несколько важных правил, чтобы не потерять важные файлы, сохраненные на устройстве, и не сломать его.
Специалисты советуют – перед тем, как начать "лечение" гаджета, на всякий случай сохраните все необходимые фото и документы на карту памяти или облачное хранилище.
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Иногда "зависание" смартфона может означать, что его модель устаревшая и оперативная память не вытягивает работу системных программ. Тогда проблему может решить глубокая очистка памяти и остановка работы отдельных приложений, которыми вы не пользуетесь.
Для этого нужно сначала очистить кэшированные изображения и файлы. Откройте Диспетчер телефона и выберите Очистка. Вам предложат очистить все кэшированные данные. Через "Настройки" можно выбрать "Программы" и вручную остановить их работу, однако будьте осторожны – останавливайте работу только тех приложений, которые не влияют на работу операционной системы.
Также в этом пункте меню можно просмотреть часто запускаемые программы и очистить их кэш.
Также ваш гаджет может зависать, если на нем одновременно запущено сразу несколько "тяжелых программ". Чтобы решить эту проблему, перейдите в меню запущенных программ с помощью сенсорной кнопки внизу экрана и закройте программы, которые вам не нужны на данный момент. Если и это не помогло, попробуйте в меню приложений выбрать ненужные и остановить их работу.
На скорость работы телефона могут влиять и настройки гаджета – это и живые обои, и программы для прослушивания аудио, мессенджеры и т.д. Специалисты рекомендуют выключать фоновые программы и приложения. Это можно сделать, нажав на раздел "Аккумулятор" или "Батарея". В нем можно увидеть, какие из приложений больше всего влияют на производительность аккумулятора и запретить их работу в фоновом режиме.
Если ваш смартфон и дальше будет работать некорректно, попробуйте просканировать его на вирусы. Если же и это не решит проблему, а к специалистам обращаться не хочется, можно применить крайнее средство – это сброс устройства в заводские установки.
Предварительно выполните резервное копирование всех настроек и перенесите важные файлы на компьютер или в облачное хранилище.
Как вернуть гаджет к заводским настройкам:
- Откройте раздел "Система" в настройках смартфона.
- Выполните резервное копирование.
- Выделите пункт Сброс.
Напомним, что при зарядке смартфона от пауэрбанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.
Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.
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