Почему зависает смартфон и что с этим делать

Если телефон начал некорректно работать и зависать во время работы, можно исправить проблему самостоятельно. Однако следует соблюдать несколько важных правил, чтобы не потерять важные файлы, сохраненные на устройстве, и не сломать его.

Специалисты советуют – перед тем, как начать "лечение" гаджета, на всякий случай сохраните все необходимые фото и документы на карту памяти или облачное хранилище.

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Иногда "зависание" смартфона может означать, что его модель устаревшая и оперативная память не вытягивает работу системных программ. Тогда проблему может решить глубокая очистка памяти и остановка работы отдельных приложений, которыми вы не пользуетесь.

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Для этого нужно сначала очистить кэшированные изображения и файлы. Откройте Диспетчер телефона и выберите Очистка. Вам предложат очистить все кэшированные данные. Через "Настройки" можно выбрать "Программы" и вручную остановить их работу, однако будьте осторожны – останавливайте работу только тех приложений, которые не влияют на работу операционной системы.

Также в этом пункте меню можно просмотреть часто запускаемые программы и очистить их кэш.

Также ваш гаджет может зависать, если на нем одновременно запущено сразу несколько "тяжелых программ". Чтобы решить эту проблему, перейдите в меню запущенных программ с помощью сенсорной кнопки внизу экрана и закройте программы, которые вам не нужны на данный момент. Если и это не помогло, попробуйте в меню приложений выбрать ненужные и остановить их работу.

На скорость работы телефона могут влиять и настройки гаджета – это и живые обои, и программы для прослушивания аудио, мессенджеры и т.д. Специалисты рекомендуют выключать фоновые программы и приложения. Это можно сделать, нажав на раздел "Аккумулятор" или "Батарея". В нем можно увидеть, какие из приложений больше всего влияют на производительность аккумулятора и запретить их работу в фоновом режиме.

Если ваш смартфон и дальше будет работать некорректно, попробуйте просканировать его на вирусы. Если же и это не решит проблему, а к специалистам обращаться не хочется, можно применить крайнее средство – это сброс устройства в заводские установки.

Предварительно выполните резервное копирование всех настроек и перенесите важные файлы на компьютер или в облачное хранилище.

Как вернуть гаджет к заводским настройкам:

Откройте раздел "Система" в настройках смартфона. Выполните резервное копирование. Выделите пункт Сброс.

Напомним, что при зарядке смартфона от пауэрбанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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