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Под камином в Шотландии нашли монеты, связанные с трагической резней в Гленко (фото)

Былим Елена

Под камином в Шотландии нашли монеты, связанные с трагической резней в Гленко (фото)

В Шотландии студентка Люси Анкерс, изучающая археологию, обнаружила 36 монет в горшке, спрятанном под камином. Они датируются периодом между концом 1500 и 1680 годом.

Это побудило исследователей к гипотезе, "что они, скорее всего, были положены под камин непосредственно перед или во время резни в Гленко 1692 для сохранения", пишет Live Science.

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Под камином в Шотландии нашли монеты, связанные с трагической резней в Гленко (фото)

Археологи говорят, что закопавший монеты не вернулся за ними, что может свидетельствовать, что этот человек стал жертвой резни.

Под камином в Шотландии нашли монеты, связанные с трагической резней в Гленко (фото)

По данным ученых, эти монеты могут быть связаны с Аласдером Маклейном Макдональдом из Гленко, который был вождем клана МакДональдов между 1646 и 1692 годами. Монеты были найдены в "летнем домике" Маклейна, охотничьем домике и зале для пиров, который использовали вожди. Маклейн путешествовал по Европе в молодости, и, по мнению исследователей, некоторые из монет могут быть личными сувенирами.

Издание напоминает, что резня у Гленко произошла после того, как Маклейн не успел подписать присягу на верность новым монархам, Вильгельму и Марии. Он должен был сделать это до 1 января 1692 года. Однако из-за несчастного случая во время путешествия он не смог вовремя подписать документ. В ночь на 13 февраля солдаты новых монархов атаковали жителей Гленко. Среди пострадавших были Маклейн и его супруга.

Под камином в Шотландии нашли монеты, связанные с трагической резней в Гленко (фото)

Гленко находится в высокогорье западной Шотландии. Резня произошла 13 февраля 1692 года. Правительственные войска хладнокровно убили около 30 членов и соратников клана Макдональда.

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