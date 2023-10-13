В Италии в церкви обнаружили ряд спрятанных фресок 14 века (фото)

В церкви монастыря Санта-Кроче в деревне Веруккио в Италии была обнаружена серия фресок, скрытых веками. Нужны дополнительные исследования, но эксперты полагают, что фрески были созданы примерно в 1330 году.

Вероятно, что фрески сделаны школой Джотто Пьетро да Римини. Об этом сообщает The History Blog.

Команда монахов, архитекторов, историков искусства, реставраторов и региональных органов культуры работала вместе, чтобы разработать план исследования фрески, не повреждая ее хрупкую поверхность. В мае этого года деревянный хор был осторожно разобран, обнаружив остатки фресок, которые продолжались вне ниши и прилегающей стены.

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Иконография Христа в Пьете следует традиционной схеме, которая возникла на Востоке на переходе между XI и XII веками и была несколько раз переосмыслена мастерами Римини, Болонье и Венецианскими мастерами XIV века.

Этот канон включает в себя полуфигурное изображение мертвого Христа со сложенными руками, который, обозначенный жертвенными ранами, поднимается из саркофага на монохромном или позолоченном фоне.

Хотя пока обнаружены только оригинальные фрески на нижней стене, сначала они должны были покрывать всю апсиду. Возможно, они все еще там скрыты за белой штукатуркой, нанесенной в 19 веке.

Напомним, ученые показали рубашку, которую носили дети 1900 годов назад

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