В Італії у церкві виявили низку захованих фресок 14 століття (фото)

У церкві монастиря Санта-Кроче в селі Веруккіо в Італії виявили серію фресок, прихованих століттями. Потрібні додаткові дослідження, але експерти вважають, що фрески були створені приблизно в 1330 році.

Ймовірно, що фрески зроблені школою Джотто П'єтро да Ріміні. Про це повідомляє The History Blog.

Команда ченців, архітекторів, істориків мистецтва, реставраторів і регіональних органів культури працювала разом, щоб розробити план дослідження фрески, не пошкоджуючи її крихку поверхню. У травні цього року дерев’яний хор був обережно розібраний, виявивши залишки фресок, які продовжувалися поза нішею та на прилеглій стіні.

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Іконографія Христа в П’єті, слідує традиційній схемі, яка виникла на Сході на переході між XI і XII століттями та була кілька разів переосмислена майстрами Ріміні, Болоньї та Венеціанськими майстрами XIV століття.

Цей канон включає напівфігурне зображення мертвого Христа зі складеними руками, який, позначений жертовними ранами, піднімається із саркофага на монохромному або позолоченому тлі.

Хоча поки виявлено лише оригінальні фрески на нижній стіні, спочатку вони мали покривати всю апсиду. Можливо, вони все ще там, приховані за білою штукатуркою, нанесеною в 19 столітті.

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