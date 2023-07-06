Подержите в растворе 1 час: Как очистить решетки духовки и гриля от нагара без усилий

При уборке дома часто обращаем минимальное внимание на некоторые зоны, например, на решетки в духовке. В результате грязь скапливается, а со временем начинает появляться ржавчина. Это особенно заметно, если вы часто используете духовку для приготовления жирных блюд.

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Но не стоит беспокоиться. В кухонном шкафу или холодильнике есть прекрасное экологически чистое решение для этой проблемы. С его помощью вы можете безопасно очищать все поверхности в собственном доме. И этим отличным помощником является обычный уксус.

Как очистить загрязненные решетки в духовке

Чтобы усилить свойства растворения жира и дезинфекции, рекомендуется сочетать уксус с солью, обладающей абразивным свойством, полезным для борьбы с налетом. Вам понадобится: соль, вода, уксус и емкость, в которую можно погрузить решетку.

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Начните с того, что смешайте в равных пропорциях уксус и воду в емкости и добавьте достаточное количество соли. Затем разместите решетки в этом растворе так, чтобы они полностью погружались в жидкость. Оставьте средство работать в течение 1 часа, после чего протрите решетки мягкой тканью или губкой. Грязь и ржавчина должны легко сняться.

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