Подкормка для домашних растений: неожиданный ингредиент поможет вазонам цвести

Домашние растения в период холодов нуждаются в бережном уходе, чтобы хорошо расти и цвести. Питание для вазонов можно подготовить своими силами. Главное, не переборщить.

Можно для подкормки растений самостоятельно изготовить удобрение. При этом помогут обычные дрожжи.

Специалисты говорят, что бактерии, содержащие в дрожжах, способны подавлять грибковые заболевания растений. Кроме того, они выделяют азот и углекислый газ, крайне необходимый для растений.

Чтобы сделать дрожжевой раствор, нужно взять литр теплой воды, столовую ложку сахара и пакетик сухих дрожжей. Дрожжи и сахар размешайте в небольшом количестве воды, затем вылейте в глубокий сосуд и вылейте туда остальную воду. Затем нужно поставить сосуд в теплое место и подождать, пока он начнет бродить. Когда брожение закончится, смесь нужно развести теплой водой в расчете на 25 мл разведенных дрожжей на литр воды.

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Этой смесью нужно поливать домашние растения раз в две-три недели, заменяя им один из основных поливов. Разбавленная смесь должна храниться в теплом месте, однако лучше каждый раз делать новую подкормку.

Важно: чтобы дрожжевая подкормка подействовала, обязательно нужно, чтобы вазоны находились в тепле.

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