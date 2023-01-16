Підкормка для хатніх рослин: несподіваний інгредієнт допоможе вазонам квітнути

Хатні рослини у період холодів потребують дбайливого догляду, аби добре рости та квітнути. Живлення для вазонів можна підготувати самотужки. Головне, не переборщити.

Можна для підживлення рослин самостійно виготовити добриво. У цьому допоможуть звичайні дріжджі.

Фахівці кажуть, що бактерії, що містять у дріжджах здатні пригнічувати грибкові захворювання рослин. Окрім того, вони виділяють азот та вуглекислий газ, який вкрай необхідний для рослин.

Щоб зробити дріжджовий розчин, треба взяти літр теплої води, столову ложку цукру та пакетик сухих дріжджів. Дріжджі та цукор розмішайте у невеличкій кількості води, а потім вилийте до глибокої посудини й вилийте туди решту води. Потім треба поставити посудину у тепле місце та зачекати, поки вона почне бродити. Коли бродіння закінчиться, суміш потрібно розвести теплою водою у розрахунку 25 мл розведених дріжджів на літр води.

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Цією сумішшю треба поливати хатні рослини раз на два-три тижні, замінюючи їм один з основних поливів. Розведена суміш має зберігатися у теплому місці, однак краще щоразу робити нове підживлення.

Важливо: щоб дріжджове підживлення подіяло, обов'язково потрібно, щоб вазони перебували у теплі.

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