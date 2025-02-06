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Подлежит ли бронированию работник в розыске: объяснение юриста

Цихоцкая Мария

Подлежит ли бронированию работник в розыске: объяснение юриста
В настоящее время предприятия могут бронировать сотрудников только через портал ''Действие''

По словам юристов, перед бронированием работника необходимо сначала снять его с сыска. В настоящее время предприятия могут бронировать сотрудников только через портал "Действие" согласно Порядку бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №76.

Однако некоторые компании сталкиваются с трудностями, в частности, невозможностью бронирования лиц, находящихся в розыске. Об этом говорят юристы юридической компании INSEININ.

Действующее законодательство определяет, что находящиеся в розыске военнообязанные не могут быть забронированы или взяты на специальный военный учет. Согласно пункту 29 Порядка, для перевода лица на специальный военный учет он должен:

  • быть на военном учете;
  • иметь официальное трудоустройство;
  • уточнить свои военно-учетные данные;
  • не находиться в розыске.

Если в электронном военно-учетном документе имеется отметка о нарушении правил военного учета, это означает, что лицо находится в розыске ТЦК из-за административного правонарушения, предусмотренного ст. 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В таком случае бронирование работника невозможно.

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Как снять человека с розыска для дальнейшего бронирования

Розыск военнообязанных объявляется в случае нарушения ими правил военного учета, в частности:

  • неявку по повестке;
  • уклонение от прохождения ВЛК;
  • уклонение от призыва на военную службу.

После выявления нарушения работники ТЦК сообщают полицию, которая производит розыск и доставляет лицо для составления протокола об административном правонарушении. Снять военнообязанного с розыска можно только после привлечения его к ответственности.

Алгоритм снятия с розыска:

  1. Составление протокола.
  2. Вынесение постановления.
  3. Уплата штрафа.

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Война в Украине