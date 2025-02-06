Подлежит ли бронированию работник в розыске: объяснение юриста
По словам юристов, перед бронированием работника необходимо сначала снять его с сыска. В настоящее время предприятия могут бронировать сотрудников только через портал "Действие" согласно Порядку бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №76.
Однако некоторые компании сталкиваются с трудностями, в частности, невозможностью бронирования лиц, находящихся в розыске. Об этом говорят юристы юридической компании INSEININ.
Действующее законодательство определяет, что находящиеся в розыске военнообязанные не могут быть забронированы или взяты на специальный военный учет. Согласно пункту 29 Порядка, для перевода лица на специальный военный учет он должен:
- быть на военном учете;
- иметь официальное трудоустройство;
- уточнить свои военно-учетные данные;
- не находиться в розыске.
Если в электронном военно-учетном документе имеется отметка о нарушении правил военного учета, это означает, что лицо находится в розыске ТЦК из-за административного правонарушения, предусмотренного ст. 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В таком случае бронирование работника невозможно.
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Как снять человека с розыска для дальнейшего бронирования
Розыск военнообязанных объявляется в случае нарушения ими правил военного учета, в частности:
- неявку по повестке;
- уклонение от прохождения ВЛК;
- уклонение от призыва на военную службу.
После выявления нарушения работники ТЦК сообщают полицию, которая производит розыск и доставляет лицо для составления протокола об административном правонарушении. Снять военнообязанного с розыска можно только после привлечения его к ответственности.
Алгоритм снятия с розыска:
- Составление протокола.
- Вынесение постановления.
- Уплата штрафа.
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