Чи підлягає бронюванню працівник у розшуку: пояснення юриста

За словами юристів, перед бронюванням працівника необхідно спочатку зняти його з розшуку. На даний момент підприємства можуть бронювати співробітників лише через портал "Дія" згідно з Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №76.

Однак деякі компанії стикаються з труднощами, зокрема неможливістю бронювання осіб, які перебувають у розшуку. Про це розповідають юристи юридичної компанії INSEININ.

Чинне законодавство визначає, що військовозобов’язані, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньованими або взятими на спеціальний військовий облік. Відповідно до пункту 29 Порядку, для переведення особи на спеціальний військовий облік вона повинна:

бути на військовому обліку;

мати офіційне працевлаштування;

уточнити свої військово-облікові дані;

не перебувати в розшуку.

Якщо в електронному військово-обліковому документі є відмітка про порушення правил військового обліку, це означає, що особа перебуває в розшуку ТЦК через адміністративне правопорушення, передбачене ст. 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У такому разі бронювання працівника неможливе.

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Як зняти особу з розшуку для подальшого бронювання

Розшук військовозобов’язаних оголошується у разі порушення ними правил військового обліку, зокрема через:

неявку за повісткою;

ухилення від проходження ВЛК;

ухилення від призову на військову службу.

Після виявлення порушення працівники ТЦК повідомляють поліцію, яка здійснює розшук та доставляє особу для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Зняти військовозобов’язаного з розшуку можна лише після притягнення його до відповідальності.

Алгоритм зняття з розшуку:

Складання протоколу. Винесення постанови. Сплата штрафу.

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