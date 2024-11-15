Поднимут настроение: топ увлекательных новинок для теплого вечера

Ищете, что посмотреть вечером? Netflix предлагает ряд увлекательных новинок этого месяца. Рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах, появившихся на стриминговой платформе. Об этом пишет РБК.

" Пылкий снеговик " - романтическая история с элементами фэнтези о вдове Кэтрин, чья жизнь неожиданно меняется после того, как снеговик оживает и превращается в привлекательного мужчину. Этот необычный роман дарит героини новую надежду и смысл жизни, но сталкивается с естественным препятствием – свойством таять снега.

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" Рожденная сиять " - драматический сериал исследует сложные отношения двух актрис. Их крепкая дружба разрушается из-за брака одной из них с общим другом, превращая бывших подруг в ожесточенных соперниц в мире шоу-бизнеса.

" Счастье - это..." рассказывает историю успешной бизнесвумен Принцесс, которая не планировала праздновать свой 40-летний юбилей. Однако ее лучшая подруга устраивает неожиданную вечеринку, которая кардинально меняет жизнь героини.

Эти новые релизы предлагают идеальный способ отвлечься от ежедневных забот и погрузиться в увлекательные истории разных жанров – от романтической комедии до драмы.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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