Піднімуть настрій: топ захоплюючих новинок для теплого вечора

Шукаєте, що подивитися ввечері? Netflix пропонує низку захопливих новинок цього місяця. Розповідаємо про найцікавіші фільми та серіали, які щойно з'явилися на стрімінговій платформі. Про це пише РБК.

"Палкий сніговик" - романтична історія з елементами фентезі про вдову Кетрін, чиє життя несподівано змінюється після того, як сніговик оживає і перетворюється на привабливого чоловіка. Цей незвичайний роман дарує героїні нову надію та сенс життя, але стикається з природною перешкодою - властивістю снігу танути.

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"Народжена сяяти" - драматичний серіал досліджує складні стосунки двох акторок. Їхня міцна дружба руйнується через шлюб однієї з них зі спільним другом, перетворюючи колишніх подруг на запеклих суперниць у світі шоу-бізнесу.

"Щастя - це..." розповідає історію успішної бізнесвумен Принцес, яка не планувала святкувати свій 40-річний ювілей. Проте її найкраща подруга влаштовує несподівану вечірку, яка кардинально змінює життя героїні.

Ці нові релізи пропонують ідеальний спосіб відволіктися від щоденних турбот та поринути у захопливі історії різних жанрів - від романтичної комедії до драми.

Нагадаємо, ми вже писали про топ-3 романтичні комедії, на які варто втратити час.

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