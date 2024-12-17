Подрыв генерала Кириллова: Медведев заявил о 'возмездии' для руководства Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве выступил с угрозами в адрес украинского руководства.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Медведев обвинил в ликвидации российского генерала "бандеровцев", назвав этот инцидент "агонией" противников. Он пригрозил "неизбежным возмездием" высшему военно-политическому руководству Украины.

Напомним, в Москве убит начальник войск радиационной и химической защиты Игорь Кириллов.

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