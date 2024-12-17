Подрыв генерала Кириллова: Медведев заявил о "возмездии" для руководства Украины
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве выступил с угрозами в адрес украинского руководства.
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Об этом сообщают российские СМИ.
Медведев обвинил в ликвидации российского генерала "бандеровцев", назвав этот инцидент "агонией" противников. Он пригрозил "неизбежным возмездием" высшему военно-политическому руководству Украины.
Напомним, в Москве убит начальник войск радиационной и химической защиты Игорь Кириллов.
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