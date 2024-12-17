Підрив генерала Кирилова: Медвєдєв заявив про 'відплату' для керівництва України

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв після загибелі начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова у Москві виступив із погрозами на адресу українського керівництва.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Медведєв звинуватив у ліквідації російського генерала "бандерівців", назвавши цей інцидент "агонією" супротивників. Він пригрозив "неминучою відплатою" вищому військово-політичному керівництву України.

Нагадаємо, у Москві вбили начальника військ радіаційного та хімічного захисту Ігоря Кирилова.

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