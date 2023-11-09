Пограничники дроном уничтожили технику российских оккупантов на Харьковщине (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков. В частности, бои ведутся в Харьковской области.

Видео дня

Пограничники уничтожили технику оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Попытка пустить корни в Харьковской области у оккупантов провалилась. Аэроразведчики ГПСУ обнаружили технику врага и отправили к ней дрон-камикадзе", – говорится в сообщении.

Читайте также: На Донецком направлении бойцы ССО "минуснули" российский РЭБ "ЛЕЕР-2" (видео)

На видео можно увидеть, как операторы направили ударный беспилотник на технику российских оккупантов. На следующих кадрах виден взрыв от точного попадания дрона.

Точное время и место уничтожения российской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 8 ноября 2023 года в Луганске взорвали автомобиль с коллаборантом Михаилом Филипоненко, который был "председателем народной милиции". По данным ГУР, он лично был причастен к пыткам украинцев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!