Прикордонники дроном знищили техніку російських окупантів на Харківщині (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників. Зокрема, бої ведуться на Харківщині.

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Прикордонники знищили техніку окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Спроба пустити коріння на Харківщині в окупантів провалилася. Аеророзвідники ДПСУ виявили техніку ворога та відправили до неї дрон-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори скерували ударний безпілотник на техніку російських окупантів. На наступних кадрах видно вибух від точного влучання дрона.

Точний час та місце знищення російської техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року у Луганську підірвали авто з колаборантом Михайлом Філіпоненком, який був "головою народної міліції". За даними ГУР, він особисто був причетний до катування українців.

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