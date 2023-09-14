Пограничники эффектно атаковали оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Бахмутском направлении.

Там силы обороны атаковали позиции российских захватчиков минометами и дронами. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"От обильных гранатных ливней страдают рашисты на Бахмутском направлении Пограничники нанесли по опорному пункту противника "комбинированный" удар, соединив работу БПЛА-"бомберов" и минометов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские захватчики пытались скрыться, однако по месту нахождения оккупантов ударили минометы.

"Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя кацапами. После "прилета" оккупанты по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но дождались лишь черных пакетов, где им и место", – добавили пограничники.

Напомним, украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу оккупантов удалось на Запорожском направлении.

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