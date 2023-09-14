Прикордонники ефектно атакували окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Там сили оборони атакували позиції російських загарбників мінометами та дронами. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Від рясних гранатних злив потерпають рашисти на Бахмутському напрямку Прикордонники нанесли по опорному пункту противника "комбінований" удар, поєднавши роботу БпЛА-"бомберів" та мінометів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що російські загарбники намагалися сховатися, однак по місцю перебування окупантів вдарили міномети.

"Дрон підтвердив якісне влучання в бліндаж з трьома кацапами. Після "прильоту" окупанти по радіо ще довго благали по медичну допомогу, але дочекалися лише на чорні пакети, де їм і місце", – додали прикордонники.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують допомагати військовослужбовцям знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідувати групу окупантів вдалося на Запорізькому напрямку.

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