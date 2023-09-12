Пограничники эффектно уничтожили склад БК оккупантов на Купянском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, в Купянском направлении пограничники уничтожили хранилище боеприпасов врага.

По складу отработали минометы. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Бойцы "Стальной границы" во время аэроразведки на Купянском направлении обнаружили вражеского оператора БПЛА. Далее пограничные минометы отработали по координатам и не только – еще и попали в хранилище с боекомплектом оккупантов", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как пограничники обнаружили местонахождение оператора БПЛА захватчиков. На следующих кадрах видны следы дыма от взрыва от точного удара минометов.

Точное время и место уничтожения склада из БК оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее на Запорожском направлении фронта бойцам из подразделения Khorne Group удалось "задвохсотить" сразу две российские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

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