Прикордонники ефектно знищили склад БК окупантів на Куп'янському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, на Куп’янському напрямку прикордонники знищили сховище боєприпасів ворога.

По складу відпрацювали міномети. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Бійці "Сталевого кордону" під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку виявили ворожого оператора БПЛА. Далі прикордонні міномети відпрацювали за координатами та не тільки – ще й влучили в сховище з боєкомплектом окупантів", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як прикордонники виявили місце розташування оператора БПЛА загарбників. На наступних кадрах видно сліди диму від вибуху від влучного удару мінометів.

Точний час та місце знищення складу з БК окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше на Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

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