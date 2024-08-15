Пограничники ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов на Волчанском направлении (видео)
Украинские пограничники продолжают давать отпор российским захватчикам на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.
Там бойцы бригады "Гарт" ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.
"Наблюдательный пункт оккупантов уничтожили на Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт", успешно атаковав ударными БпЛА", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как операторы нашли наблюдательный пункт российских захватчиков. На следующих кадрах виден взрыв вследствие удара дроном.
Точное время и место уничтожения наблюдательных пунктов не сообщается. Потери в живой силе со стороны врага не указаны.
Напомним, 14 августа 2024 года бойцы ЦСО А СБУ в Курской области захватили ротный опорный пункт, разветвленный и укрепленный со всех сторон. За один раз в плен попали 102 военнослужащих российской армии.
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