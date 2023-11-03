Пограничники одним выстрелом уничтожили пятерых вражеских пехотинцев (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков. В частности, бои ведутся в Сватовском направлении.

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Бойцы "Стальной границы" ликвидировали пятерых пехотинцев оккупантов одним ударом. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Пограничники "Стальной границы" одним выстрелом из ПТРК "Стугна" уничтожили 5 вражеских пехотинцев, которые направлялись на штурм наших позиций на Сватовском направлении. Главное – не количество снарядов, а умение!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как пограничники обнаружили передвижение вражеской пехоты. На следующих кадрах видно точное попадание.

Время и место уничтожения российских пехотинцев не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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