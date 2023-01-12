'Попали точно в блиндаж': военные показали уничтожение оккупантов минами из БПЛА (видео)

Украинские военнослужащие ликвидировали российских оккупантов в блиндаже. Для этого наши бойцы применили беспилотник, вооруженный тремя 82-мм минометными минами.

Позицию врагов проявили аэроразведчики 128-й бригады территориальной обороны. Видео уничтожения оккупантов опубликовали на канале "Эспрессо" в YouTube.

"Уничтожены российские позиции с дрона, сбросившего три 82 миллиметровых мины. Беспилотник 128-й бригады ТрО попал точно в середину вражеского блиндажа и уничтожили его вместе с теми, кто там скрывался", – говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть, что оператор точно сбрасывает три снаряда в блиндаж и их детонацию. Потери оккупантов не сообщаются.

Видео дня

Точное время и место ликвидации врагов не указаны из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы 103-й бригады Сил терробороны ВСУ уничтожили вражеский танк. Россияне пытались спрятать военную технику в лесополосе и оттуда вели огонь по украинским позициям.

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