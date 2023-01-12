'Потрапили точно у бліндаж': військові показали знищення окупантів мінами з БПЛА (відео)

Українські військовослужбовці ліквідували російських окупантів у бліндажі. Для цього наші бійці застосували безпілотник, озброєний трьома 82-мм мінометними мінами.

Позицію ворогів виявили аеророзвідники 128-ї бригади територіальної оборони. Відео знищення окупантів опублікували на каналі "Еспресо" у YouTube.

"Знищено російські позиції з дрону, який скинув три 82 міліметрових міни. Безпілотник 128-ї бригади ТрО потрапив точно в середину ворожого бліндажа і знищили його разом з тими, хто там ховався", – йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, що оператор точно скидає три снаряди у бліндаж та їхню детонацію. Втрати окупантів не повідомляються.

Відео дня

Точний час та місце ліквідації ворогів не вказаний з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці 103-ї бригади Сил тероборони ЗСУ знищили ворожий танк. Росіяни намагалися сховати військову техніку у лісосмузі та вели звідти вогонь по українських позиціях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!