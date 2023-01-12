"Потрапили точно у бліндаж": військові показали знищення окупантів мінами з БПЛА (відео)
Українські військовослужбовці ліквідували російських окупантів у бліндажі. Для цього наші бійці застосували безпілотник, озброєний трьома 82-мм мінометними мінами.
Позицію ворогів виявили аеророзвідники 128-ї бригади територіальної оборони. Відео знищення окупантів опублікували на каналі "Еспресо" у YouTube.
"Знищено російські позиції з дрону, який скинув три 82 міліметрових міни. Безпілотник 128-ї бригади ТрО потрапив точно в середину ворожого бліндажа і знищили його разом з тими, хто там ховався", – йдеться у підписі до відео.
На кадрах можна побачити, що оператор точно скидає три снаряди у бліндаж та їхню детонацію. Втрати окупантів не повідомляються.
Точний час та місце ліквідації ворогів не вказаний з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше бійці 103-ї бригади Сил тероборони ЗСУ знищили ворожий танк. Росіяни намагалися сховати військову техніку у лісосмузі та вели звідти вогонь по українських позиціях.
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