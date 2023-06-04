'Поражен цех по сбору беспилотников': минобороны рф цинично прокомментировало удар по Днепру, где погиб двухлетний ребенок

3 июня россияне запустили ракету по пригороду Днепра. Ракета попала между домами, разрушив их. Под завалами одного из двухэтажных домов погибла двухлетняя девочка.

Взрыв раздался в Подгородненской общине Днепровского района. В результате попадания вражеской ракеты пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Трое детей в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице. Были повреждены 10 частных домов, магазины, часть газопровода и автомобили.

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Между тем российское Минобороны рф заявило, что в районе города Днепра "высокоточным оружием наземного базирования" их террористы попали в "цех по сбору украинских беспилотных летательных аппаратов".

"российская армия ударом высокоточного оружия поразила авиатехнику и хранилища с вооружением и боеприпасами на военных аэродромах Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая россияне нанесли ракетный удар по Днепру и попали в медучреждение. В результате обстрела погибли два человека, 23 были ранены.

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