В Одессе мужчина с собакой пришел на прием к ветеринару и обругал его, когда увидел, что у мужчины протезированные ноги.

Об этом сообщил ветеран ВСУ Алексей Притула, что сейчас работает ветеринаром. Он заметил, что мужчина привел к нему на прием свою собаку и начал показывать, что беспокоит его собаку. Алексей сидел за рабочим столом и вернулся к посетителю и внимательно его слушал.

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Человек что-то показывал на собаке: "что-то у него на бедре, может лишай". Пес развернулся и врачу было незаметно, на что указывает мужчина. Владелец собаки предложил встать и посмотреть на собаку. Когда Алексей развернулся и показал протезированные ноги, посетитель отреагировал резко и грубо. Муж сорвался со стула и воскликнул: "Пошел тогда ты на х*й, бля*ь". Затем он вместе с собакой выскочил из кабинета.

"Это произошло сегодня, во время моего обычного рабочего утра. Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни. Со мной это, ну прям, одиночный случай". Пока что. Но я прекрасно понимаю, что подобной наволочи вокруг тьма", – сообщил Притула в соцсети Instagram.

Он надеется, что подобных случаев больше не будет. "Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Потому, напоминаю, быть уй***ом в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известным. Я уже знаю его имя и все остальное", – добавил Притула.

Добавим, одессит Алексей Притула в сентябре 2022 года получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. До службы в ВСУ Алексей работал ветеринаром. После протезирования вернулся в свою гражданскую профессию.

Алексей Притула. Источник: suspilne.media

Алексей Притула. Источник: Superhumans Center

Алексей Притула. Источник: Superhumans Center

Алексей Притула. Источник: suspilne.media

Алексей Притула. Источник: Superhumans Center

Как сообщили в Superhumans Center, работодатель обустроил для Алексея с, мужчина работает ветеринаром.

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