В Одесі чоловік з собакою прийшов на прийом до ветеринара та облаяв його, коли побачив, що чоловік має протезовані ноги.

Про цей випадок повідомив ветеран ЗСУ Олексій Притула, що наразі працює ветеринаром. Він зауважив, що чоловік привів до нього на прийом свого собаку та почав показувати, що турбує його пса. Олексій в цей час сидів за робочим столом та повернувся до відвідувача й уважно його слухав.

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Чоловік щось показував на собаці: "щось у нього на бедрі, може лишай". Пес розвернувся і лікарю було непомітно, на шо саме вказує чоловік. Власник собаки запропонував встати та подивитися на пса. Коли Олексій розвернувся та показав протезовані ноги, відвідувач зреагував різко та грубо. Чоловік зірвався зі стільця та вигукнув: "Пашол тагда ти на х*й, бля*ь". Потім він разом з собакою вискочив з кабінету.

"Це відбулося сьогодні, під час мого звичайного робочого ранку. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Зі мною це, ну прям, одиночний випадок. Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма", – повідомив Притула в соцмережі Instagram.

Він сподівається, що таких випадків більше не буде. "Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю "людину" вкрай малоймовірно. Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим. Я вже знаю його ім'я та все інше", – додав Притула.

Додамо, одесит Олексій Притула у вересні 2022 отримав важке поранення та втратив обидві ноги. До служби в ЗСУ Олексій працював ветеринаром. Після протезування повернувся до своєї цивільної професії.

Олексій Притула. Джерело: suspilne.media

Олексій Притула. Джерело: Superhumans Center

Олексій Притула. Джерело: Superhumans Center

Олексій Притула. Джерело: suspilne.media

Олексій Притула. Джерело: Superhumans Center

Як повідомили у Superhumans Center, працедавець облаштував для Олексія с, чоловік працює ветеринаром.

Нагадаємо ще про один скандал: військовий із собакою був змушений їхати стоячи у тамбурі потягу Київ-Чернігів.

А влітку минулого року військового не впустили до ресторану у Запоріжжі, щоб не "лякав" відвідувачів.

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