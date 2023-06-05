Потенциально ли этот объект опасен?: Вблизи Земли 6 июня пролетит 61-метровый астероид

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) во вторник, 6 июня, астероид 2023 года KW2 приблизится к Земле. Эту информацию предоставила Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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Расстояние между астероидом и Землей составит около 4,5 миллиона километров, а скорость движения объекта составит 36 360 километров в час. Длина этого небесного тела оценивается примерно в 61 метр.

Стоит отметить, что астероид считается "потенциально опасным объектом" для NASA, если он приближается к Земле на расстояние менее 7,4 миллиона километров, а его размер превышает 150 метров. Однако астероид 2023 года KW2 не соответствует обоим этим критериям одновременно, поэтому он не считается "потенциально опасным".

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Напомним, что астероиды – это небольшие небесные тела, двигающиеся по кеплеровским орбитам вокруг Солнца. Размеры астероидов варьируются от нескольких метров до сотен километров. Большие небесные тела называются карликовыми планетами, а меньшие – метеороидами. Астероиды имеют неправильную форму, поскольку не достигают требуемой массы для гидростатического равновесия и принимают неправильные формы.

На сегодняшний день известно о существовании более 1,265 миллиона астероидов в Солнечной системе (по состоянию на 7 февраля 2023 года), и ежемесячно открываются несколько тысяч новых объектов.

Напомним, ранее ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить нашу планету и когда это может произойти.

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